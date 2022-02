Covid, vaccini: completato il ciclo per l'88,72 % degli italiani

Sono 132.

474.790 le somministrazioni di vaccino anti Covid effettuate in Italia secondo l'ultimo aggiornamento della struttura commissariale alle 06:25 di mercoledì. In dettaglio sono 49.212.974 per persone con almeno una dose, pari al 91,12 % della popolazione over 12, mentre sono 47.917.549 quelle che hanno completato il ciclo vaccinale, pari all'88,72 % della popolazione over 12: sono invece 1.396.284, cioe' il 2,59 % della popolazione over 12 i guariti.