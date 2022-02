Covid, Speranza: nessun limite per i vaccinati in zona rossa

Ansa

"Se una Regione finisce in zona rossa, le limitazioni connesse non riguarderanno le persone vaccinate". Lo ha reso noto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "Con il calo dei ricoveri per Covid delle ultime settimane siamo in una fase e in un tempo nuovo. Le scelte che abbiamo compiuto sono molto rilevanti", ha aggiunto.