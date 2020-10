Covid, Speranza: i numeri cresceranno ancora 

"Noi non abbiamo i numeri di altri Paesi europei ma da nove settimane ormai i nostri numeri crescono e cresceranno ancora: questa è la nostra aspettativa in linea con quello che sta accadendo a livello europeo". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando dei dati sulla diffusione dell'epidemia di Covid-19. "Abbiamo bisogno - ha aggiunto - che le misure adottate siano rispettate in maniera molto molto molto puntuale".