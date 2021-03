Covid, Speranza al G7: "Al lavoro per Green pass in estate"

Ansa

Per favorire la ripresa della circolazione delle persone, "bisogna accelerare la discussione sul Green pass per arrivare ad una soluzione prima dell'estate". Lo ha detto, in videoconferenza alla riunione del G7, il ministro della Salute Roberto Speranza a proposito della possibile introduzione del passaporto vaccinale. In questo modo si potrebbe "permettere la mobilità in maggiore sicurezza sia a livello europeo sia su scala globale", ha aggiunto.