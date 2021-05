Covid, Sileri: possibile spostamento del coprifuoco entro 10-15 giorni

IPA

"Nelle prossime settimane anche il coprifuoco, se i numeri continuano ad essere dalla nostra, con gli ospedali che si svuotano, potrebbe essere spostato in avanti". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, aggiungendo: "Non è una decisione mia, va valutato scientificamente. I numeri potrebbero consentirlo, tra 7-10-15 giorni. Oggi rispetto a un mese fa abbiamo molti milioni di italiani vaccinati in più".