Covid, Sileri: "Non si arriverà a nessun lockdown"

IPA

Secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri "non si arriverà a nessun lockdown salvo che la gente non faccia proprio la terza dose. Non siamo affatto nella situazione di Austria e Germania e sono certo che non ci arriveremo". Sul ritorno alle zone rosse Sileri afferma che "al rosso non ci finiremo mai. Nell'ipotesi remotissima che qualche Regione possa diventare arancione lo stimolo deve essere quello di vaccinare di più".