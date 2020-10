Covid, Ricciardi: coprifuoco inutile, meglio lockdown locali

ansa

"Molte Regioni non hanno fatto ciò che dovevano fare quest'estate per adeguare il sistema, oggi ne paghiamo le conseguenze. Abbiamo poche settimane per intervenire. Servono chiusure locali, anche regionali: il coprifuoco non funziona". Così a "Il Messaggero" Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e professore di Igiene alla Cattolica. "In una scala da 1 a 10 - afferma - il mio livello di preoccupazione arriva a 9".