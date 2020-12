Covid, rianimazioni e ricoveri -3% in 7 giorni ma ancora oltre soglia

Ansa

Scende al 35% il numero delle terapie intensive occupate in Italia da pazienti Covid, ma ancora il 5% oltre la soglia di allerta. Prosegue il trend di miglioramento anche nei reparti, dove calano al 42% i posti letto Covid, ossia il 2% oltre la soglia critica, che viene superata da 5 Regioni. Lo rende noto l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali relativi al 15 dicembre, che evidenziano, per entrambi gli indici, comunque un calo del -3%.