Covid, quattro Regioni passano da arancione a giallo

Continua a migliorare la situazione della diffusione del Covid in Italia, e con essa cambia anche la mappa a colori del Paese.

Quattro Regioni, Piemonte, Valle d'Aosta, Abruzzo e Marche, lasciano la fascia arancione per entrare nel giallo. In questo modo tutta la Penisola sarà gialla, tranne Umbria e Basilicata, che sono bianche, e il Friuli-Venezia Giulia che resta in arancione.