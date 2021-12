Covid, posti occupati in reparto al 13%: crescono in 12 Regioni

Ansa

I posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri di area non critica salgono, a livello nazionale, al 13% rispetto a quelli disponibili. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo cui la percentuale cresce in ben 12 Regioni: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Bolzano, Trento , Piemonte, Puglia e Toscana.