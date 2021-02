Napoli, poche fiale Pfizer: da domani sospesi i vaccini per gli over 80

Ansa

A causa della carenza di fiale Pfizer, la vaccinazione contro il Covid agli over 80 a Napoli è stata sospesa. L'Asl Napoli 1 ha infatti comunicato che le dosi restanti devono essere utilizzate per completare l'immunizzazione del personale sanitario che tre settimane fa ha ricevuto la prima inoculazione. La vaccinazione degli over 80 dovrebbe riprendere dal 3 marzo, con i nuovi arrivi di fiale.