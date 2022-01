Covid, pediatri: 1 caso su 4 under 20, in un mese +800 ricoveri

Ansa

Secondo i dati dell'Iss, circa un contagio su quattro, il 24%, riguarda nell'ultima settimana la fascia di età under 20 e, in un mese, i ricoverati tra gli under 19 sono aumentati di 791 unità, passando da 8.632 a 9.423. La Società italiana di pediatria sottolinea che mentre i contagi stanno "aumentando notevolmente", i vaccini non decollano: ad oggi nella fascia 5-11 anni sono state effettuate infatti 340mila prime dosi su 3 milioni di bambini.