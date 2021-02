Covid, Patuanelli: "Protocollo con Cts per ripartenza ristorazione"

Tgcom24

"Attraverso il Comitato tecnico scientifico del ministero della Salute stiamo lavorando al protocollo per consentire alla ristorazione la ripartenza serale". Lo ha annunciato il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. D'accordo con la riapertura dei locali a cena anche il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ha detto: "Dove il rischio di contagio non è alto, è ragionevole riaprire i ristoranti in orario serale".