Covid, ministero: via libera a vaccino AstraZeneca per gli over-65 

Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i 65 anni di età. Lo prevede la circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero, Gianni Rezza. La somministrazione resta invece esclusa per gli over 65 "estremamente vulnerabili" per particolari patologie.