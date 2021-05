Covid, ministero Salute: sì a test salivari, utili a scuola e su anziani

-afp

Per il rilevamento del coronavirus, se i tamponi oro/nasofaringei non possono essere effettuati, è possibile utilizzare i test salivari, ma ma vanno utilizzati preferibilmente entro i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi. Lo indica una circolare del ministero della Salute, in cui si sottolinea come il test sia utile per "screening ripetuti" per motivi professionali o di altro tipo, sugli anziani o disabili e sui bambini in ambito scolastico.