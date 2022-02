Covid, Matteo Bassetti a "Mattino Cinque": "Potremmo pensare alla fine del Green pass"

Durante la puntata di lunedì 7 febbraio, il virologo Matteo Bassetti è intervenuto a "Mattino Cinque News" per analizzare l'evoluzione del Covid-19 e commentare le misure che lo Stato sta mettendo in atto per contrastarlo, con un invito concreto a osare di più in questa fase di rallentamento dei contagi.

"L'ideale adesso sarebbe andare verso una fase che riguardi solo chi ha i sintomi, abbandonando completamente tutto quello che riguarda il tracciamento, soprattutto ora che il virus si è altamente depotenziato, acquisendo le sembianze di un'influenza - sostiene facendo principalmente riferimento alle misure adottate in ambito scolastico - Oggi abbiamo due strumenti, la vaccinazione e l'attenzione ai sintomatici".

Quindi l'attenzione si sposta sull'utilizzo del Green pass: "Se il suo obiettivo era quello di far vaccinare la popolazione, probabilmente entro la fine di marzo dovremmo raggiungere l'immunità di sicurezza, con oltre il 95% degli italiani vaccinati. Forse varrebbe la pena lasciarlo per chi deve prendere un aereo o un treno di lunga percorrenza, ma per gli altri usi se ne potrebbe fare a meno".

L'infettivologo dell'Ospedale San Martino di Genova ha quindi messo in luce le difficoltà che un Paese fortemente turistico come l'Italia potrebbe riscontrare guardando all'estate con le attuali limitazioni.