Covid, Marino (Pfizer): presto vaccini anche per i bambini

Pfizer è pronta a fornire vaccini anti-Covid anche per i bambini e sta lavorando a fiale che possano essere conservate anche in normali frigorifero e non alle attuali temperature polari. Lo ha detto Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia. Sull'ipotesi di posticipare la seconda dose oltre i 21 giorni ha spiegato che l'azienda ha "condotto un unico studio, con un intervallo di 21 giorni, che è stato usato per l'approvazione del vaccino".