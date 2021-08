Covid, la capienza per palazzetti e spettacoli al chiuso sale al 35%

Certosa Volley

In zona bianca, il limite massimo di capienza per competizioni sportive e spettacoli al chiuso sale al 35% dopo il precedente 25%. Lo prevede il nuovo decreto che introduce le misure relative al Green pass pubblicato in Gazzetta ufficiale. Per le sale teatrali, da concerti, cinema, locali di intrattenimento, inoltre, il numero complessivo di spettatori non può superare i 2.500.