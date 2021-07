Covid, Iss: "I vaccini già approvati proteggono da tutte le varianti"

Ansa

"I primi studi affermano che il ciclo completo dei 4 vaccini già approvati rimane protettivo nei confronti di tutte le Voc, cioè le varianti che sono considerate più rischiose, mentre diminuisce l'efficacia che si era evidenziata dopo la prima dose". Lo sottolinea l'Istituto Superiore di Sanità, in un aggiornamento delle Faq sul proprio sito. "Per quanto riguarda i farmaci in uso e in sperimentazione - si legge - non ci sono evidenze definitive".