Covid, in Italia 200mila nuovi vaccinati in una settimana

Ansa

Sono poco meno di sei milioni (5.875.471) le persone con più di 12 anni ancora senza vaccino in Italia. E' quanto emerge dal report settimanale della struttura Commissariale del governo. Rispetto a sette giorni fa, quando i totalmente scoperti in questa stessa fascia di età erano 6.103.160, sono quindi circa 200mila le persone che hanno proceduto ad assumere almeno una dose tra gli over 12.