Covid, Guerini: Forze armate pronte a distribuzione vaccini

ansa

"La Difesa fornisce e fornirà tutto il supporto richiesto dalle autorità competenti per la distribuzione dei vaccini alla popolazione italiana". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, aggiungendo: "Come avvenuto fin dall'inizio della pandemia, le Forze Armate resteranno costantemente impegnate in aiuto al Sistema Sanitario Nazionale e ai cittadini".