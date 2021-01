Covid, Gimbe: "Tutti i numeri in calo ma ricoveri sopra soglia"

Ansa

Il monitoraggio della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia da coronavirus in Italia conferma, nella settimana 20-26 gennaio, gli ultimi effetti del decreto Natale: tutti i numeri sono in calo, compresi quelli ospedalieri. Ricoveri e terapie intensive rimangono però sopra la soglia di saturazione rispettivamente in 5 e 6 regioni.