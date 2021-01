Covid, fonti di governo: per ora nessun rischio di misure più restrittive

LaPresse

Non c'è al momento alcuna ipotesi di inasprimento delle misure restrittive in Italia. E' quanto si apprende da fonti di governo dopo che l'Unione europea ha inserito il nostro tra i Paesi Ue con alcune zone "rosso scuro" perché ad alto rischio Covid. Le attuali misure e il sistema dei colori, sottolineano le stesse fonti, hanno permesso all'Italia di contenere la diffusione del virus, che è invece esplosa in altri Paesi europei.