Covid, Emiliano: "Si va verso la zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio"

Il governo "ha pensato di dare un'ulteriore botta alla curva dei contagi, mandando in zona rossa tutto il Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, aggiungendo: "Visto che tra il 24 dicembre e il 7 gennaio c'è un rischio di aggregazioni non necessarie, l'esecutivo ha chiesto a noi Regioni cosa ne pensassimo. Siamo abbastanza contenti perché è l'unico modo per non rischiare dal 7 gennaio in poi un'esplosione dei contagi".