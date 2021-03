Covid, Di Maio: a Pasqua sconsigliamo di andare all'estero 

Ansa

Durante il periodo di Pasqua "abbiamo chiesto di restare a casa e di non spostarsi", e non solo tra Regioni, "sconsigliamo quindi ai cittadini di andare all'estero". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sottolineando che questa precauzione è necessaria "perché siamo in una fase particolarmente complicata della pandemia, all'insegna di varianti molto aggressive" che hanno colpito tutta Europa.