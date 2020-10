Covid, contatti Boccia-Speranza-Regioni: verso nuove strette "per zone"

LaPresse

Alcune Regioni, così come fatto lunedì dalla Lombardia, stanno chiedendo il consenso del ministro della Salute, Roberto Speranza, per "tutelarsi" in merito a nuove strette e provvedimenti da prendere a livello territoriale "per zone". I contatti sono coordinati dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che ha parlato al telefono con quasi tutti i governatori. L'obiettivo resta quello di "tutelare al massimo lavoro e scuola".