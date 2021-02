Covid, Cdm: stop degli spostamenti fra Regioni prorogato fino al 25

Ansa

Il Cdm ha approvato il decreto legge Covid, che proroga il blocco degli spostamenti tra le Regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio. Il provvedimento stabilisce che "sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro a residenza, domicilio o abitazione".