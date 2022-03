Covid, Cdm approva all'unanimità allentamento misure

Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità la road map per allentare le misure anti-Covid a partire dal primo aprile, dopo la fine dello stato di emergenza.

Tra le altre cose è stato deciso che non sarà più obbligatorio il Green pass. Decade la quarantena da contatto (l'obbligo di isolamento resta solo per i contagiati) così come il limite alle capienze nelle strutture.