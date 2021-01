Covid, Arcuri: "La situazione complessivamente è ancora critica"

Tgcom24

Sul fronte dell'emergenza Covid-19 "è un altro mondo rispetto alla prima ondata, ma la situazione è complessivamente ancora critica. Non siamo ancora fuori dal tunnel". Lo ha detto il commissario Domenico Arcuri, aggiungendo che "per numero di vaccinati siamo al primo posto, in una classifica tra i Paesi che hanno una dimensione di abitanti simile al nostro".