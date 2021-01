Covid, Aifa: no a seconda dose vaccino se c'è contagio dopo la prima

Ansa

In caso di infezione da Covid dopo la prima dose di vaccino, l'infezione stessa rappresenta un potente stimolo per il sistema immunitario che si somma a quello fornito dalla prima dose. Per questo, e perché l'infezione naturale conferisce una risposta immunitaria specifica per il virus, non è indicato somministrare a queste persone la seconda dose vaccinale. E' l'indicazione dell'Agenzia italiana del farmaco in una nuova Faq pubblicata sul sito.