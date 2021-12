Covid, Agenas: occupazione terapie intensive in crescita in 7 Regioni

IPA

Il 13% dei posti letto in terapia intensiva in Italia è occupato da pazienti Covid e il tasso cresce in 7 Regioni: Basilicata (dove arriva al 3%), Calabria (15%), Campania (7%), Lazio (16%), Piemonte (16%), Sardegna (7%) e Veneto (18%). Oltre la soglia del 10% (uno dei parametri per il passaggio in zona gialla) in Abruzzo ed Emilia-Romagna (13%), Friuli-Venezia Giulia (15%), Marche (17%), Bolzano (18%), Toscana (14%). Sono i dati di Agenas.