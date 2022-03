Covid, 75.616 nuovi casi su 503.973 tamponi e altri 146 morti

Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i decessi sono 146. I dimessi e i guariti odierni sono 75.773. Invariato il saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva mentre diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari (-35). Il tasso di positività resta stabile al 15%.

Sono 1.246.281 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 478 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.229.495 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.582. I dimessi e i guariti sono 12.824.632, con un incremento di 75.773 rispetto a ieri.

Tasso positività al 15%, terapie intensive stabili -

Sono 503.973 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 545.302. Il tasso di positività è al 15%, stabile rispetto a ieri. Sono 447 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, stabili nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.994, (ieri 9.029) 35 in meno rispetto a ieri.

