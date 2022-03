Covid, 73.195 casi con 486.813 tamponi e altri 159 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 159 decessi (contro i 170 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 159.383. In terapia intensiva sono ricoverati 468 pazienti (-13) mentre i guariti sono 79.977. Tasso di positività al 15% , in leggera crescita rispetto al 14,8% del giorno precedente.

I numeri della pandemia

Sono 468 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.898, cioè 27 in più. Sono 1.277.044 le persone attualmente positive al Covid, 5.772 in meno nelle ultime 24 ore.