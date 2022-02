Covid, 51.959 nuovi casi su 462.881 tamponi e altri 191 morti

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 51.

959 contagi da Covid su 462.881 tamponi e sono morte altre 191 persone (il giorno precedente erano stati 62.231 a fronte di 587.645 test). Sono gli ultimi dati del ministero della Salute, secondo cui il tasso di positività è pari all'11,2%, in aumento rispetto al 10,6% di sabato. I ricoveri in terapia intensiva sono 1.190, cioè 33 in meno, mentre quelli negli altri reparti sono 16.060, 250 in meno. Si contano inoltre altri 109.095 guariti. I casi attivi sono 1.638.673 (-56.941).