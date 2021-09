Covid: 5.621 nuovi casi (286.028 tamponi), 62 decessi e 6.984 guariti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5.621 nuovi casi di coronavirus a fronte di 286.028 tamponi effettuati (contro i 5.522 casi e 291.468 tamponi di giovedì). I decessi sono invece 62 (ieri erano 59) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 129.828. I guariti sono 6.984, il tasso di positività si attesta al 2%.

Sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, dieci in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37, contro i 38 di giovedì. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.164, in calo di 66 rispetto al giorno precedente.

Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 271mila dosi (84mila prime + 187mila seconde), per un totale di 80,3 milioni su 91,8 milioni di dosi consegnate. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 252mila dosi al giorno (94mila prime + 158mila richiami): a questo ritmo l'obiettivo del governo (l'80% degli over 12 con ciclo completo entro settembre) sarà raggiunto tra un mese e 17 giorni (il 27 ottobre).