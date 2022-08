Covid, 26.662 nuovi casi in 24 ore e altri 74 morti

Sono 26.662 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute, dopo i 35.004 contagi di sabato.

Le vittime sono 74, in netto calo rispetto alle 158 del giorno prima. Il tasso di positività è al 16% dopo il 15,3% di sabato. In terapia intensiva ci sono ora 342 pazienti, 6 in più, mentre negli altri reparti i ricoverati sono 8.926, cioè 102 in meno.