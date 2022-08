Covid, 23.438 nuovi casi con 154.143 tamponi e altri 84 decessi

In Italia ci sono 23.438 nuovi casi di coronavirus a fronte di 154.143 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 25.389 con 174.227 test).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 84 decessi (contro i 112 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 175.127. Diminuiscono gli ingressi in terapia intensiva (-5) e i ricoveri nei reparti Covid (-166). Tasso di positività al 15,2% (in leggero rialzo rispetto al 14,6% del giorno prima).