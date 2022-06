Covid, 22.527 nuovi casi su 188.996 tamponi e altri 47 morti

I morti sono 47 e i guariti 28.948 Diminuiscono ancora i ricoveri, con sette pazienti in meno nelle intensive e 202 in meno nei reparti ordinari.

I numeri della pandemia -

Gli attualmente positivi sono 641.870, 6.186 in meno nelle ultime 24 ore. Calano i ricoveri negli ospedali italiani. Sono 7 in meno nelle terapie intensive, 2020 in meno nei reparti ordinari. In totale sono 218 i pazienti in terapia intensiva: 4.442 i ricoverati con sintomi.