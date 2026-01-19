Tav Torino Lione, la Corte dei Conti Ue: "Costi superiori del 127% alle stime iniziali"

I costi di costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione si sono rivelati superiori del 127% rispetto alle stime iniziali e del 23% rispetto alle ultime verifiche effettuate dalla Corte dei Conti Ue risalenti al 2020. Lo indicano i revisori dei conti di Lussemburgo nell'ultima analisi su otto megaprogetti sulla rete infrastrutturale dell'Ue Ten-T, ricordando che la Tav dovrebbe essere inaugurata nel 2033 con un ritardo di altri tre anni rispetto a quanto stimato nel 2020 e di ben 18 anni rispetto a quanto originariamente previsto.