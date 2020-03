Coronavirus, un medico di Vo’ Euganeo: “I cittadini hanno rispettato indicazioni, nessuna tensione"

In collegamento con “Mattino Cinque” un medico di Vo’ Euganeo, il piccolo paese del Padovano, focolaio dell’infezione coronavirus in Veneto: si tratta di Paolo Simonato, che si è offerto come volontario per sostituire i medici di famiglia in quarantena.

“La popolazione di Vo’ è abbastanza tranquilla dal punto di vista sanitario. Hanno rispettato le nostre indicazioni, i nostri metodi di contatto. Per cui non percepisco un’aria di tensione”, sottolinea il giovane medico.

“Essendoci persone che possono essere positive, le precauzioni che stiamo adottando all’interno dell’ambulatorio sono più stringenti”, spiega poi Paolo Simonato che, oltre a turni lunghissimi in ospedale, ha fatto anche visite domiciliari.

“Preventivamente mi sono messo in quarantena volontaria per non rischiare di essere un vettore della malattia”, conclude.