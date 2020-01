Coronavirus, no quarantena automatica per italiani rimpatriati dalla Cina

Gli italiani che rientreranno dalla Cina non saranno messi in quarantena in modo automatico, ma sarà valutata la situazione caso per caso. Lo ha assicurato il direttore scientifico dello Istituto Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito. Eventuali pazienti a cui dovesse essere diagnosticato il virus 2019-nCoV saranno ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale della regione dove si trovano.