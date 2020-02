Coronavirus, misure di prevenzione estese anche ai porti 

Le misure precauzionali previste negli aeroporti in relazione all'emergenza coronavirus verranno estese anche ai porti. Nel corso della riunione del comitato operativo della protezione civile è stato deciso di estendere alle navi in transito nei porti italiani la procedura di "libera pratica sanitaria" prevista per le navi extra Ue. I medici potranno salire a bordo delle navi per fare analisi sia se verranno segnalati casi sospetti sia agendo autonomamente.