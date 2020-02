Coronavirus, ministro Speranza: anche in Veneto misure restrittive

Anche per le zone del Veneto dove risiedevano i due anziani contagiati (uno dei quali è morto) scatteranno delle misure restrittive come quelle previste per il lodigiano. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al termine della riunione alla Protezione civile. "L'obiettivo è contenere in aree limitate l'epidemia", ha spiegato il ministro sottolineando che i provvedimenti ricalcheranno quelli attuati per i 10 Comuni nel Lodigiano.