Coronavirus, Locatelli ai giovani: divertitevi da responsabili

"Divertitevi da responsabili. Non scambiate bicchieri, no agli assembramenti, indossate le mascherine dove serve, quando attorno c'è troppa gente ammassata. Fatelo per voi stessi, per gli altri e in memoria di 35.000 morti. Aiutateci a impedire al virus di ripartire". E' l'appello ai giovani che fa il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, al Corriere della Sera, a proposito dell'emergenza coronavirus in Italia.