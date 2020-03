Coronavirus, le suore di Mercogliano (Avellino) al lavoro per la produzione di mascherine

Sono scese in campo anche le suore nella gara di solidarietà per la produzione di mascherine anticontagio da donare alla popolazione. In questi giorni la casa salesiana di Mercogliano, in provincia di Avellino, si è trasformata in un opificio. Tenendo fede al motto "ora et labora" dieci monache si sono oraganizzate con turni e compiti precisi alternandosi alle macchine da cucire dall'alba al tramonto. Promotore dell'iniziativa è il parroco don Vitaliano Della Sala. Alle benedettine di Mercogliano si sono aggiunte anche le suore oblate di Avellino,