Coronavirus, ipotesi volo per gli italiani sulla Diamond Princess 

E' allo studio la possibilità di realizzare un volo di rimpatrio per i 35 italiani bloccati in Giappone sulla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena al porto di Yokohama. Ne avrebbero discusso, si apprende da fonti diplomatiche, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ed il commissario straordinario Borrelli. A bordo della Diamond Princess sono presenti circa 3.400 persone, 285 delle quali risultate positive al test del coronavirus.