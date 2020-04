Coronavirus, in Italia altri 636 morti e 1.941 nuovi positivi

In Italia il numero di persone attualmente positive al coronavirus sale a 93.187. Tra questi ci sono 1.941 nuovi casi. I pazienti in terapia intensiva restano 3.898 facendo registrare un dato negativo per il terzo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 636 decessi (che in tutto salgono a 16.523) e 1.022 guarigioni (22.837 in totale). Lo ha riferito il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.