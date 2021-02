Coronavirus, Galli: "I vaccini sono ragionevolmente sicuri"

Da video

I vaccini "sono ragionevolmente sicuri". A ribadirlo è Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. E porta se stesso come esempio: "Io che sono un vecchio asmatico, allergico a un sacco di cose, non ho avuto nessunissimo fastidio dalla vaccinazione". Che in generale "ha dato fastidi modesti, con l'eccezione di quanti ritengo non dovessero essere vaccinati perché avevano già avuto l'infezione".