Coronavirus, Gallera: "Anche con un raffreddore bisogna stare a casa"

"In Lombardia i pazienti positivi al coronavirus sono 16.220, gli ospedalizzati 6.953, 782 in più rispetto a ieri, di cui 879 in terapia intensiva. Le persone decedute sono invece 1.640, 220 in più rispetto a ieri". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, aggiungendo che anche "con un semplice raffreddore o una tosse bisogna rimanere a casa".