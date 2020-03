Coronavirus, Fontana: progressione dei contagi non più esponenziale

"Si può iniziare a dire che forse non c'è più quella progressione violenta che c'era nei giorni scorsi, è ancora in progressione ma non più esponenziale il che ci fa piacere". Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Il governatore ha spiegato che "bisognerà aspettare ancora 3-4 giorni per capire se i numeri possono iniziare a darci ragione", sottolineando che "l'unico mezzo per arrivare alla soluzione è impedire che il virus circoli".